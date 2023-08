GAM-Aktie dreht ins Plus: GAM-Übernahme durch Liontrust gescheitert

Der Zürcher Vermögensverwalter hat nun Gespräche mit der Investorengruppe Newgame aufgenommen.

Nach dem Ablauf der verlängerten Angebotsfrist bis zum (gestrigen) Mittwoch hält Liontrust laut involvierten Banken 33,64 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von GAM. Der Verwaltungsrat nehme die provisorischen Zwischenergebnisse zur Kenntnis sowie die Erwartung, dass die Übernahme am 29. August für nicht erfolgreich erklärt wird, heisst es in einer Mitteilung von GAM vom Donnerstag. An diesem Tag wird das definitive Zwischenergebnis erwartet.

"Der Verwaltungsrat von GAM ist sich bewusst, dass die Mehrheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre das Angebot von Liontrust nicht überzeugend gefunden hat", lässt sich Präsident David Jacob, zitieren. Er freue sich nun über "konstruktive und produktive Gespräche mit Newgame".

Gespräche mit Newgame

Der Verwaltungsrat habe Gespräche mit Vertretern der Investorengruppe Newgame aufgenommen, darunter Rock Investment SAS ("Rock"), Newgame SA und Bruellan SA. Die Gespräche würden sich auf die Vereinbarung einer kurzfristigen Überbrückungsfinanzierung konzentrieren, welche Rock, wie bereits bekannt, am 18. August in Aussicht gestellt hatte.

Newgame werde Gespräche mit den Portfolio-Management-Teams von GAM aufnehmen, "um sicherzustellen, dass diese den Businessplan von Newgame und dessen Ziele, GAM zum Erfolg zu führen, von Grund auf kennen und verstehen". Auch könnte es zu Veränderungen des Verwaltungsrats kommen: Der Verwaltungsrat sehe Vorschlägen von Newgame für eine künftige ausserordentliche Generalversammlung "erwartungsvoll entgegen", heisst es in der Mitteilung.

Die Gespräche mit Newgame würden voraussichtlich in Kürze abgeschlossen. Und der GAM-Verwaltungsrat werde über den aktuellen Stand der Gespräche informieren, sobald diese weiter fortgeschritten sind.

Gegenseitige Kritik im Vorfeld

Der Verwaltungsrat dankt laut Mitteilung den Aktionären, Kunden und Mitarbeitenden für ihre Geduld während dieses Prozesses. Und er sei zuversichtlich, dass in Kürze ein klarer Weg nach vorne eingeschlagen werden kann.

In der Vergangenheit hatte GAM grosse Kritik an Newgame und an den Vorschlägen der Aktionärsgruppe geübt. Unter anderem hatte es geheissen, die von Newgame vorgeschlagene kurzfristige Zwischenfinanzierung sei bei weitem nicht ausreichend.

Nach eigenen Angaben hält die Investorengruppe 9,6 Prozent an GAM. Sie wiederum hatte sich vehement gegen die Übernahme durch Liontrust gewehrt, und das Angebot als ungenügend bewertet.

So reagiert die GAM-Aktie

Die Aktien von GAM standen nach dem Scheitern der Übernahme durch Liontrust am Donnerstag im frühen Handel unter Druck. Experten meinen, dass mit Blick auf die finanzielle Situation von GAM bei möglichen Lösungen Eile geboten sei.

Die GAM-Aktie sank an der SIX zeitweise 5,08 Prozent auf 0,43 Franken. Bereits am Mittwoch waren die Aktien um über 6 Prozent zurückgefallen. Bis zum Vorabend standen sie damit im laufenden Jahr bereits über 50 Prozent im Minus. 2022 hatten sie bereits gut 30 Prozent verloren. Mittlerweile geht es jedoch 1,66 Prozent auf 0,4605 Franken aufwärts.

Die GAM-Titel haben sich von dem Einbruch 2018, als es noch Kurse von über 17 Franken gab, nie wieder erholt. Ein Tief markierten sie zuletzt am Mitte Juli 2023 bei knapp 40,75 Rappen.

Nachdem Liontrust in seinem Akquisitionsvorhaben weit hinter der benötigten Zweidrittelmehrheit zurückgeblieben ist, wird erwartet, dass der britische Asset Manager das Angebot für GAM offiziell zurückzieht. Derweil hat GAM bereits Gespräche mit der Investorengruppe Newgame, die insgesamt knapp 10 Prozent an GAM hält, aufgenommen.

Dabei geht es zunächst vor allem um eine kurzfristige Überbrückungsfinanzierung. Newgame hatte angeboten, zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Diese Gespräche müssten schnell vonstattengehen, kommentiert Andreas Venditti von Vontobel. Die Zeit dränge, angesichts der finanziellen Situation von GAM.

ys/rw

Zürich (awp)