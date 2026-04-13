GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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13.04.2026 11:02:36
GAM-Aktie: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen
Beim Asset-Manager GAM stehen Veränderungen im Verwaltungsrat an.
Zudem sollen gemäss Vorschlag des Verwaltungsrats Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli im Gremium bestätigt werden. Der Verwaltungsrat bestehe damit weiterhin aus sechs Mitgliedern mit gleichmässiger Geschlechterverteilung, heisst es weiter. Mit der Integration von CEO Albert Saporta in den Verwaltungsrat werde zugleich die operative und strategische Verzahnung verstärkt.
Weiter meldet GAM noch den Eingang eines Gegenvorschlags: So hat ein Aktionär die Wahl von Benedetta Arese Lucini anstelle von Anne Empain in das Gremium beantragt. Verwaltungsrat und Nominationsausschuss hätten den Antrag geprüft, empfehlen diesen aber zur Ablehnung. Die erforderlichen Kompetenzen seien mit der angestrebten Zusammensetzung gewährleistet, heisst es.
an/
Zürich (awp)
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