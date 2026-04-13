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Verwaltungsrat 13.04.2026 11:02:36

GAM-Aktie: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen

GAM-Aktie: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen

Beim Asset-Manager GAM stehen Veränderungen im Verwaltungsrat an.

GAM
0.09 CHF -2.11%
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So soll an der Generalversammlung vom 12. Mai 2026 der bisherige Verwaltungsrat Anthony Maarek zum neuen Präsidenten gewählt werden und CEO Albert Saporta sowie John Niel zusätzlich in das Gremium einziehen. Der derzeitige VR-Präsdident Antoine Spillmann, Carlos Esteve und Jeremy Smouha treten nicht mehr zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.

Zudem sollen gemäss Vorschlag des Verwaltungsrats Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli im Gremium bestätigt werden. Der Verwaltungsrat bestehe damit weiterhin aus sechs Mitgliedern mit gleichmässiger Geschlechterverteilung, heisst es weiter. Mit der Integration von CEO Albert Saporta in den Verwaltungsrat werde zugleich die operative und strategische Verzahnung verstärkt.

Weiter meldet GAM noch den Eingang eines Gegenvorschlags: So hat ein Aktionär die Wahl von Benedetta Arese Lucini anstelle von Anne Empain in das Gremium beantragt. Verwaltungsrat und Nominationsausschuss hätten den Antrag geprüft, empfehlen diesen aber zur Ablehnung. Die erforderlichen Kompetenzen seien mit der angestrebten Zusammensetzung gewährleistet, heisst es.

an/

Zürich (awp)

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Bildquelle: GAM

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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