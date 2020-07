GAM-Aktie aktuell: GAM mit Aufschlag

Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3.5 Prozent auf 2.25 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 12'481 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die GAM-Aktie bei 2.27 CHF. Bei 2.17 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 185'727 GAM-Aktien.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GAM einen Gewinn von 0.129 CHF je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet sie aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende in 11 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM (Symbol „GAM”) mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM).

Redaktion finanzen.net