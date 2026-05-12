GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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12.05.2026 20:48:00
GAM-Aktie: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
Der Asset-Manager GAM hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten.
Zusätzlich wurden CEO Albert Saporta und John Niel als neue Mitglieder in das Gremium aufgenommen, wie GAM am Abend mitteilte. Der bisherige Präsident Antoine Spillmann sowie Carlos Esteve und Jeremy Smouha traten nicht mehr zur Wiederwahl an.
Auch alle übrigen Traktanden des Verwaltungsrats wurden angenommen. So wurden Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Der Verwaltungsrat besteht damit weiterhin aus je drei Männern und drei Frauen.
Zürich (awp)
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