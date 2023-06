GAM-Aktie: Aktionär Rock Investment fordert vor der ausserordentlichen Generalversammlung keinen FMS-Verkauf

In diesem Zusammenhang hat sich der Aktionär erneut in einem Schreiben an den GAM-Veraltungsrat gewendet. Der Verkauf des Fondsverwaltungsgeschäft (FMS) in Luxemburg und in der Schweiz soll nicht vor der verlangten ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen.

Die Investoren sind gegen den Verkauf von FMS, welcher eine Bedingung von Liontrust für die Übernahme von GAM ist. GAM solle nun so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis zum 26. Juni 2023, bestätigen, dass der Asset Manager vor der GV keine verbindliche Vereinbarung über den "Ausstieg" aus der FMS-Sparte treffen werde, heisst es von Rock Investment. Die ausserordentliche GV ist für den 25. August angesetzt.

Die britische Liontrust will GAM übernehmen. Die Angebotsfrist beginnt am 28. Juni und geht bis zum 25. Juli. Die Gruppe Rock Investment sowie Bruellan/NewGAMe um den Investor Xavier Niel sind gegen eine Annahme.

Laut früheren Angaben befindet sich GAM in exklusiven Gesprächen mit der Carne Group, der grössten Dritt-Fondsverwaltungsgesellschaft in Europa, über einen Verkauf von FMS.

pre/ys

Genf (awp)