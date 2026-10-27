GALP Energia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GALP Energia hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.360 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GALP Energia 7.61 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.10 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch