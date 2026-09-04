Galmed Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Galmed Pharmaceuticals liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galmed Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch