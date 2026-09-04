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04.09.2026 06:37:00
Galmed Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Galmed Pharmaceuticals liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galmed Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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