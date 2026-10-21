Gallantt Metal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gallantt Metal hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10.13 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch