SMI 13’098 0.8%  SPI 18’188 1.2%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’902 2.1%  Euro 0.9032 -0.1%  EStoxx50 5’804 2.1%  Gold 5’175 0.6%  Bitcoin 54’844 3.0%  Dollar 0.7758 -0.2%  Öl 91.7 2.2% 
Top News
IBU-tec-Aktie beflügelt: Mega-Rally überrascht Anleger - 200 Prozent Plus in nur einem Jahr
Lufthansa-Aktie springt an: Trendwende nach Kursziel-Update und Hoffnungszeichen
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
ARCANDOR Aktie 338140 / DE0006275001

10.03.2026 12:42:36

Galeria verhandelt über Mieten - Filialschliessungen möglich

ARCANDOR
0.00 EUR -10.00%
DÜSSELDORF (awp international) - Bei der Warenhauskette Galeria drohen neue Filialschliessungen. Die Mietverträge von acht Standorten sollen neu verhandelt werden. Die Gespräche sind nach Angaben des Unternehmens bereits angelaufen. "Sollte es nicht gelingen, eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erreichen, die allen Parteien eine langfristige Zukunft eröffnet, besteht auch die Möglichkeit von Schliessungen", teilte Galeria mit.

Betroffen sind Filialen in München (Rotkreuzplatz), Berlin (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Köln (Hohe Strasse, Breite Strasse), Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg. Die Mietverträge laufen laut Galeria mittelfristig aus. Bis wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht.

Der Warenhausbetreiber begründete den Schritt mit der angespannten Marktsituation des innerstädtischen Einzelhandels. Philipp Kretzer, Chief Sales Officer von Galeria, sagte: "Wir kämpfen für den Erhalt unserer Filialen und möchten an den Standorten bleiben." Voraussetzung dafür sei jedoch ein wirtschaftlich tragfähiges Modell. Sollte es zu Schliessungen kommen, kündigte die Geschäftsführung Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan an.

Galeria hat in Deutschland derzeit 83 Warenhäuser und beschäftigt etwa 12.000 Menschen. Anfang 2024 hatte die Kette zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren Insolvenz anmelden müssen. Neun Häuser wurden daraufhin geschlossen. Seit Sommer 2024 gehört Galeria der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz./cr/DP/nas

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.