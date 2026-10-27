|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 14:42:36
Galeria startet mit Umsatzplus ins Weihnachtsgeschäft
DÜSSELDORF (awp international) - Die insolvente Warenhauskette Galeria sieht sich für das Weihnachtsgeschäft gut aufgestellt. Unmittelbar vor dessen Beginn liege der Umsatz deutlich über Vorjahr, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Mit kühleren Temperaturen sei man "sehr erfolgreich" in die Herbstsaison gestartet.
Die Belieferungsprozesse liefen "nach kurzfristigen Herausforderungen" wieder stabil, hiess es weiter. Auch temporär abgesperrte Sortimentsbereiche seien bereits seit einigen Tagen wieder vollständig für den Verkauf freigegeben. Auch Gutscheine könnten seit vergangener Woche wieder eingelöst und erworben werden. Überdies würden Bestellungen im Online-Shop wieder regulär bearbeitet und innerhalb der üblichen Zeiten geliefert.
Mit ersten Interessenten werden schon Gespräche geführt
Galeria-Geschäftsführer Tilo Hellenbock bedankte sich laut der Mitteilung bei allen, die in den vergangenen Wochen zur Stabilisierung des Geschäfts beigetragen haben. "Jetzt richten wir den Blick auf das Weihnachtsgeschäft und die Zukunft von Galeria." Parallel laufe die Suche nach neuen Investoren mit Unterstützung einer Unternehmensberatung. "Mit ersten Interessenten werden bereits Gespräche geführt", hiess es.
Galeria hatte Anfang Oktober erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Der Geschäftsbetrieb in den 83 Filialen läuft vorerst weiter. Ob und welche Standorte schliessen müssen, ist offen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus will das Filialnetz unter die Lupe nehmen und dabei jedes Warenhaus einzeln auf seine wirtschaftliche Tragfähigkeit abklopfen./tob/DP/stk
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ARCANDOR AG i.I.
|
14:42
|Galeria startet mit Umsatzplus ins Weihnachtsgeschäft (AWP)
|
20.10.26
|Galeria bekommt wichtigen Kredit - 'deutlich mehr Spielraum' (AWP)
|
13.10.26
|Galeria-Beschäftigte erhalten Insolvenzgeld (AWP)
|
13.10.26
|Galeria-Beschäftigte erhalten Insolvenzgeld (AWP)
|
07.10.26
|Erhalten die Galeria-Beschäftigten erneut Insolvenzgeld? (AWP)
|
03.10.26
|Experte sieht Zukunft für deutsche Warenhauskette Galeria (AWP)
|
02.10.26
|Warenhauskette Galeria stellt abermals Insolvenzantrag (AWP)
|
02.10.26
|Warenhauskette Galeria stellt abermals Insolvenzantrag (AWP)
Analysen zu ARCANDOR AG i.I.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Wall Street startet grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Die US-Börsen bewegen sich nach oben. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.