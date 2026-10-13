PRO HOLDINGS Aktie 157430340 / JP3833900008
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13.10.2026 08:52:00
Galeria-Beschäftigte erhalten Insolvenzgeld: 25 Millionen Euro pro Monat
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
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