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28.05.2026 07:03:36

Galenica setzt Wachstum im neuen Jahr fort

Bern (awp) - Galenica setzt den Wachstumskurs im Jahr 2026 fort. Der Apothekenkonzern, Medikamentengrossist und Gesundheitsdienstleister hat die Umsätze in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres weiter gesteigert und bestätigt zugleich die für das Gesamtjahr gesetzten Ziele.

In den Monaten Januar bis April wuchs der Umsatz der Gruppe um 7,3 Prozent auf 1,41 Milliarden Franken, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess. Damit knüpft Galenica an die gute Entwicklung des Vorjahres an, in dem die Verkäufe bereits um 5,5 Prozent zugelegt hatten.

Galenica steigerte den Gruppenumsatz stärker als das Analysten erwartet hatten. Die Experten gingen gemessen an den Berechnungen der Nachrichtenagentur AWP durchschnittlich von einem Anstieg des Umsatzes um 6,7 Prozent auf 1,40 Milliarden Franken aus.

Wachstum mit Diagnostik-Geschäft

Haupttreiber für die Steigerung seien das starke Wachstum im Apothekengeschäft und im Grosshandel gewesen, hielt Galenica fest. Zudem hätten die Geschäftsfelder Home Care und Diagnostics zum guten Jahresauftakt beigetragen. Dank der allgemein guten Entwicklungen sei der saisonal bedingte Rückgang im Verkauf von Erkältungs- und Schmerzmitteln abgefedert worden.

Besonders stark wuchs der Umsatz mit plus 11,6 Prozent auf 637,7 Millionen Franken im Segment Products & Care. Dort hat Galenica mit dem Zukauf des Schweizer Diagnostikdienstleisters Labor Team das Geschäftsfeld Diagnostics aufgebaut.

Das zweite Segment Logistics & IT legte um 4,3 Prozent auf 1,11 Milliarden Franken zu, dank einem Wachstum im Grosshandel.

Ziele bestätigt

"Wir sind auf Kurs und bestätigen den Ausblick für 2026. Es ist uns ein guter Start ins Jahr gelungen", wird Finanzchef Julian Fiessinger in der Mitteilung zitiert. Obwohl die milde Grippesaison die Nachfrage nach Erkältungs- und Grippemedikamenten gedämpft habe, sei ein "starker" Umsatz erreicht worden.

Die Gruppe geht für 2026 beim Umsatz weiterhin von einem Zuwachs von 5 bis 7 Prozent aus. Darüber hinaus wird beim adjustierten operativen Gewinn ein Anstieg von 6 bis 8 Prozent angestrebt. Angaben zu der Gewinnentwicklung macht Galenica im Rahmen der Berichterstattung zu den ersten vier Monaten nicht.

mk/ra

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