Galenica schlägt Markus Neuhaus zur Wahl als VRP vor - Bosshardt tritt zurück

Bern (awp) - Bei Galenica kommt es zu einem Wechsel im Präsidium des Verwaltungsrats. Verwaltungsrat Markus Neuhaus soll die zurücktretende Präsidentin Daniela Bosshardt an der Spitze des Apothekenbetreibers ablösen.

Dies will der Verwaltungsrat den Aktionären laut einer Mitteilung vom Donnerstag an der kommenden Generalversammlung am 3. Mai 2023 vorschlagen. Neuhaus ist seit 2019 im Aufsichtsgremium des Unternehmens. Er soll Bosshardt nachfolgen, die sich nach 15 Jahren im Verwaltungsrat und seit 2019 als dessen Präsidentin nicht mehr zur Wiederwahl stellen werde, heisst es weiter.

Zudem werde auch Michel Burnier nach 13 Jahren im Verwaltungsrat zurücktreten. Als Ersatz für die beiden Abgänge werde der Verwaltungsrat den Aktionären Solange Peters und Jörg Zulauf als neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen.

pre/hr