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Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

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26.10.2026 17:40:04

Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio.

Galenica
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Galenica AG / Schlagwort(e): Anleihe
Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio.

26.10.2026 / 17:40 CET/CEST

Medienmitteilung

Galenica hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 200 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und einen jährlichen Coupon von 1.2775%. Der Erlös der Transaktion wird für die Refinanzierung einer fälligen Obligationenanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Emission erfolgt unter der Federführung der Deutschen Bank und der Zürcher Kantonalbank als Joint Lead Manager sowie der Basler Kantonalbank als Co-Manager. Die Zulassung der Anleihe zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. 

Nächste Termine
21. Januar 2027: Umsatz-Update 2026 der Galenica Gruppe
9. März 2027: Jahresergebnis 2026 und Bilanzmedienkonferenz der Galenica Gruppe
22. April 2027: Generalversammlung der Galenica AG

 

Für ergänzende Auskünfte:

 

Media Relations:
Nina Amann, Lead Media Relations
Tel. +41 58 852 85 17
E-Mail: media@galenica.com		 Investor Relations:
Florian Urech, Head of Investor Relations
Tel. +41 58 852 85 31
E-Mail: investors@galenica.com

Galenica: führendes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz
Die Galenica Gruppe ist das führende integrierte Gesundheitsnetzwerk der Schweiz. Mit über 20 Gesellschaften ist sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens tätig. Zum Netzwerk gehört das schweizweit dichteste Apothekennetz mit über 380 Standorten, darunter die Amavita und Sun Store Apotheken sowie unsere Partnerin Coop Vitality. Im Grosshandel und in der Pharmalogistik ist Galenica Marktführerin: Jede zweite in der Schweiz verkaufte Medikamentenpackung geht durch die Logistik von Galexis und Alloga. Daneben entwickelt und vertreibt Verfora als Schweizer Marktführerin eigene Gesundheitsprodukte sowie Marken von Geschäftspartnern. Ergänzt wird das Portfolio der Galenica Gruppe durch Dienstleistungen im Bereich Home Care, Diagnostik sowie digitale Lösungen für medizinische Fachpersonen. Galenica beschäftigt über 8'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2025 einen Nettoumsatz von CHF 4.1 Milliarden. Die Aktien der Galenica AG (GALE) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. www.galenica.com.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Galenica AG
Untermattweg 8
3027 Bern
Schweiz
Telefon: +41 058 852 81 11
E-Mail: info@galenica.com
Internet: https://www.galenica.com
ISIN: CH0360674466
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2422318

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422318  26.10.2026 CET/CEST

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Long 13’925.32 19.81 SMCOBU
Long 13’620.32 13.91 SIB66U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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