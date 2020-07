Galenica-Aktien geben nach Hedoga-Übernahme leicht nach

Zürich (awp) - Die Aktien des Gesundheitskonzerns Galenica haben den Handel am Donnerstag fester eröffnet, büssen nun aber leicht an Wert ein. Damit reagiert die Aktie kaum auf den am Morgen angekündigten Zukauf der Hedoga-Gruppe. Der Zukauf sei eine sinnvolle Ergänzung des Markenportfolios der Tochter Verfora, sagen Analysten.

Bis 09.35 Uhr verlieren Galenica um 0,5 Prozent auf 67,75 Franken während der Gesamtmarkt gemessen am breiten SPI 0,5 Prozent dazugewinnt. Die Abgaben bei Galenica dürften Gewinnmitnahmen geschuldet sein. Die Titel zählen zu den wenigen Profiteuren der Corona-Krise. Seit Jahresbeginn stehen sie noch immer mit rund 13 Prozent im Plus.

Analysten sehen in der Übernahme von Hedoga eine zwar kleine, aber durchaus sinnvolle Ergänzung. Galenica übernehme eine kleine Gesellschaft und stärke so die Tochter Verfora mit zusätzlichen Markenprodukten, schreibt Sibylle Bischofberger von der ZKB. Die Akquisition sei grundsätzlich positiv für Galenica jedoch sei der Deal zu klein, um den Kurs stark zu unterstützen.

Verfora könne mit den Hedoga-Marken ihre führende Stellung am Schweizer Markt für Gesundheitskonsumgüter weiter ausbauen, heisst es bei der Bank Vontobel. Dabei steige Verfora mit Carmol neu in den Markt mit Melissengeist-Produkten ein und übernehme dort zugleich die Marktführerschaft. Vontobel-Analyst Stefan Schneider hält am "Hold"-Rating und dem Kursziel von 62 Franken fest.

Die Übernahme von Hedoga stärke aber nicht nur das Markenportfolio, sondern auch das Exportgeschäft in erster Linie in Europa, ergänzt Bruno Bulic von BaaderHelvea. Dabei werde der Standort Wien der Hedoga-Gesellschaft Dr. Schmidgall den Ausbau des Netzwerks mit ausländischen Partnern unterstützen, ist er überzeugt.

Bulic geht davon aus, dass Hedoga in etwa dieselbe EBITDA-Marge erzielt wie das gesamte Segment Product&Brands. Dort dürfte die Marge seinen Schätzungen zufolge im Bereich von 15 bis 17 Prozent liegen, während mit dem traditionellen Verkauf von Medikamenten etwa in Apotheken eine Marge von 8 bis 9 Prozent erzielt werde.

mk/dm