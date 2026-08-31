Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Galenica-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 84,35 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'264 Punkten steht. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 84,35 CHF. Die Galenica-Aktie sank bis auf 84,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,35 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'173 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,11 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,79 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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