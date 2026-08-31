Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 83,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'124 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Galenica-Aktie bei 83,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,35 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'997 Stück gehandelt.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,95 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,79 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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