Galenica Aktie News: Galenica am Mittag leichter

Der Galenica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 83,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 83,55 CHF. Bei 84,35 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'474 Galenica-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,89 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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