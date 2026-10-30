Galenica Aktie News: Galenica am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 87,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'834 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 88,25 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,15 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'357 Stück gehandelt.

Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,11 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 8,70 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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