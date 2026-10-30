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30.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Galenica zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 87,95 CHF.
Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 87,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'834 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 88,25 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,15 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'357 Stück gehandelt.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,11 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 8,70 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Galenica am 30.10.2026
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