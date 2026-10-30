Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 87,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'855 Punkten liegt. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,25 CHF zu. Bei 88,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 9'017 Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Abschläge von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,75 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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