Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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30.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Anleger greifen bei Galenica am Mittwochvormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Galenica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 82,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 82,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 82,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'656 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 19,90 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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