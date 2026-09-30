Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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30.09.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Galenica gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 82,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie legte bis auf 83,05 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'735 Galenica-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 20,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 2,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 CHF je Galenica-Aktie.
Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Galenica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Galenica am 30.09.2026
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