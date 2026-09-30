Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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30.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Galenica. Zuletzt ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 82,60 CHF.
Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 82,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'716 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 83,05 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'826 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 24,70 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 2,78 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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