Galenica Aktie News: Galenica am schwächer

Die Galenica-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 67,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'164 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 67,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'563 Galenica-Aktien.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 12.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2020 auf 2,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch