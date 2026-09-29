Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag seitwärts

Im SIX SX-Handel kam die Galenica-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 82,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'761 Punkten steht. Bei 82,80 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,45 CHF nach. Bei 82,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4'232 Galenica-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 19,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,73 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,77 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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