Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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29.09.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 82,30 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 82,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'775 Punkten steht. Die Galenica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,80 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'738 Galenica-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 25,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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