Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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29.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gibt am Mittag ab
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Galenica-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 82,40 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 82,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'857 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Galenica-Aktie ging bis auf 82,15 CHF. Bei 82,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'686 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 2,55 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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