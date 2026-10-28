Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 87,75 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'500 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 87,75 CHF. Bei 87,75 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'447 Galenica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 17,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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