|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 87,75 CHF.
Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 87,75 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'500 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 87,75 CHF. Bei 87,75 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'447 Galenica-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 17,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
28.10.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf (AWP)
|
26.10.26
|Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio. (EQS Group)
|
26.10.26
|Galenica successfully places a bond of over CHF 200 million (EQS Group)
|
26.10.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf (AWP)
Analysen zu Galenica AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Galenica am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.