Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Galenica-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 88,05 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 88,55 CHF. Die Galenica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,55 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,75 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'423 Galenica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,98 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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