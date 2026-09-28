Galenica Aktie News: Galenica reagiert am Vormittag positiv

Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 83,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'917 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 83,45 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'421 Galenica-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,77 Prozent.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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