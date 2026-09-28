Galenica Aktie News: Galenica am Montagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 83,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'821 Punkten tendiert. Bei 83,65 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'922 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 23,65 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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