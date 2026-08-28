Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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28.08.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica legt am Freitagvormittag zu
Die Aktie von Galenica zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 84,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 84,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 84,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,15 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'945 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 21,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 4,97 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,79 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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