Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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28.08.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag seitwärts
Die Aktie von Galenica hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 83,85 CHF zeigte sich die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Galenica-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 83,85 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'289 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 85,00 CHF. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 83,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,15 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 26'029 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Gewinne von 22,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,79 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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