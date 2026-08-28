Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag kaum verändert

Die Galenica-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 83,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'301 Punkten steht. Bei 85,00 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Galenica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,90 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,15 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 16'514 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,29 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,79 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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