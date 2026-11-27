Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 89,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 88,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'043 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 10,18 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,55 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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