|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 89,40 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 89,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 88,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'043 Galenica-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 10,18 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,55 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie mit Gewinnen: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
12:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica verbilligt sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
25.11.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Galenica-Aktie mit Gewinnen: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor (AWP)
|
18.11.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Verfora übernimmt Mehrheit an Vertriebspartner Qpharma (EQS Group)
Analysen zu Galenica AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.