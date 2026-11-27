Die Galenica-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 89,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'897 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galenica-Aktie bis auf 88,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'310 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,73 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 10,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,75 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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