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27.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 87,30 CHF nach.
Um 09:28 Uhr rutschte die Galenica-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 87,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'503 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,15 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,35 CHF. Bisher wurden heute 1'918 Galenica-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 8,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,55 CHF je Aktie ausschütten.
Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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