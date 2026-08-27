Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Galenica legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 82,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,45 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'231 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,92 Prozent. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,61 Prozent.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,53 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,78 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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