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Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

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27.08.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica steigt am Nachmittag

Galenica Aktie News: Galenica steigt am Nachmittag

Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 84,00 CHF zu.

Galenica
84.02 CHF 2.02%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 84,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'208 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 84,05 CHF. Bei 82,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 70'093 Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 22,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,40 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,53 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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