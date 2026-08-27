Galenica Aktie News: Galenica legt am Mittag zu

Die Galenica-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 83,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 83,75 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'024 Galenica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,65 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 3,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,53 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.

In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,78 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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