Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 89,25 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 89,40 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galenica-Aktie bis auf 88,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 88,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 4'112 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 13,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 10,03 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,55 CHF.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie mit Gewinnen: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor

Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt