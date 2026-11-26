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26.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Donnerstagmittag ins Plus
Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 89,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 89,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 89,85 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 88,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9'468 Galenica-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 13,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 11,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,55 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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