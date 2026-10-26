Galenica Aktie News: Galenica verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'427 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie sank bis auf 87,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'723 Galenica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,68 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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