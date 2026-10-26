|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica verzeichnet am Montagvormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Galenica. Der Galenica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 87,85 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'427 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie sank bis auf 87,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'723 Galenica-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,68 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica verzeichnet am Montagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen (AWP)
|
22.10.26
|Galenica continues growth trajectory and confirms outlook for 2026 (EQS Group)
|
22.10.26
|Galenica setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ausblick 2026 (EQS Group)
|
21.10.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Galenica von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Galenica AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.