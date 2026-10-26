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26.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Galenica. Zuletzt ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 87,65 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 87,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,35 CHF nach. Mit einem Wert von 88,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 29'422 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 17,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,39 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,68 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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