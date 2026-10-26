Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Galenica-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 88,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'464 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 88,55 CHF. Bei 87,50 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'250 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. 16,98 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Abschläge von 8,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,68 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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