Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 83,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'469 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 83,40 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 83,05 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,05 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 909 Galenica-Aktien den Besitzer.

Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,50 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,72 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,53 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026