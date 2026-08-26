Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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26.08.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Galenica gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 83,00 CHF nach.
Die Galenica-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 83,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'488 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 82,85 CHF. Mit einem Wert von 83,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'209 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,25 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,53 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,78 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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