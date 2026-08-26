Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochmittag behauptet

Kaum Ausschläge verzeichnete die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 83,35 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'508 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 83,75 CHF. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,90 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 83,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'390 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 23,58 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,53 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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