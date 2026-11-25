Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 89,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'847 Punkten steht. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,10 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 89,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'835 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 12,77 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,55 CHF je Galenica-Aktie.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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