Kaum Ausschläge verzeichnete die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 89,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 90,10 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Galenica-Aktie ging bis auf 88,35 CHF. Bei 89,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'088 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. 15,34 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,55 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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